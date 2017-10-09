Під Херсоном чоловіки у масках напали на маршрутку й пограбували її пасажирів

16:58, 09 жовтня 2017
Інциденти
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Вони заволоділи особистими речами 10 пасажирів та зникли у невідомому напрямку.

Грабіжники були у масках / фото knk.media

У Херсонській області група чоловіків у масках пограбувала рейсовий мікроавтобус. Про це повідомила прес-служба поліції Херсонщини.

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"45-річний водій розповів поліцейським, що він зупинився для ремонту передніх коліс. У цей час до мікроавтобуса підійшли кілька чоловіків із масками на обличчях. Вони заволоділи особистими речами у 10 пасажирів та зникли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на розшук зловмисників орієнтований особовий склад поліції.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України "Грабіж", проводиться перевірка.

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Теги: #пограбування пасажирів автобуса#чоловіки у масках