На Закарпатті у підприємця відібрали 600 тисяч гривень

На Закарпатті невідомі викрали підприємця, відібрали в нього 600 тис. грн і висадили в лісосмузі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Зазначається, що 31 серпня в місті Хуст озброєні чоловіки в масках напали на 44-річного місцевого підприємця. За словами постраждалого, на нього напали 4-5 невідомих в чорному одязі, масках і озброєні.

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«Витягнули потерпілого з його автомобіля марки KIA Sorento та заштовхнули до свого автомобіля Аudi сірого кольору. З автомобіля потерпілого забрали гроші в сумі близько 600 тис. грн та його травматичний пістолет. Через деякий час потерпілого висадили в лісосмузі в Іршавському районі, де його знайшли працівники поліції», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбійний напад) і ч.2 ст.146 (викрадення людини), а нападників розшукують.