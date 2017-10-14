Чоловік розгромив приймальне відділення дитячої лікарні у Львові та побив лікарів

У Львівській міській дитячій лікарні 23-річний чоловік з кримінальним минулим протягом трьох хвилин розтрощив приймальне відділення та побив двох медиків. Травмованих медсестру і хірурга лікарні госпіталізували, дебошира затримала поліція, повідомляє ZAXID.NET.

За інформацією головного лікаря Дмитра Квіта, 13 жовтня цей чоловік разом з жінкою прийшов у приймальне відділення дитячої лікарні з дитиною, яка себе погано почувала. У дитини була блювота, її оглядав лікар. Згодом для додаткового огляду викликали хірурга. Та батько дитини раптово вискочив в коридор і почав трощити реєстратуру приймального відділення. Розбитим склом травмувалася медсестра. На шум в коридор вибіг хірург, якого неадекватний чоловік побив.

Читайте такожНа Львівщині співмешканець жінки побив її 10-місячну дівчинку

«Внаслідок цього сестра зі струсом мозку і глибокою раною чола госпіталізована, і також госпіталізований хірург, який внаслідок ударів цього чоловіка отримав перелом потиличної кістки і навколоорбітальну гематому, та струс мозку легкого ступеня», - розповів головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Після цих дій жінка з дитиною втекли, а хулігана затримала поліція. Чоловік пояснив, що був на емоціях. Як зазначено у повідомленні Львівської міськради, під час перегляду запису цього інциденту з відеокамер спостереження «було помітно, що чоловіка трусило». Патрульним, які прибули на виклик він пояснив, що просив невідкладної допомоги для своєї дитини, а йому сказали почекати.

Речниця поліції Світлана Добровольська уточнила, що чоловіка відразу доставили в Шевченківський відділ поліції, з ним проводять необхідні слідчі дії. За її словами, 23-річний львів'янин був тверезим. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ («хуліганство»).

Чоловік вже має кримінальне минуле. У 15 років його було засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження. За ґратами він провів п'ять років.