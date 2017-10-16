У Києві викрадачам масла із супермаркета загрожує п'ять років в'язниці

У Києві поліція затримала чоловіка та жінку, які підозрюються в крадіжці вершкового масла. Як повідомляє поліція Києва, подружжя вкрало 19 пачок масла на суму 1,5 тисяч гривень в одному зі столичних супермаркетів.

Читайте такожУ Львові викрадачам масла загрожує до 12 років тюрми

Вони сховали масло в сумку й намагалися пройти повз касу. Зловмисників затримали охоронці супермаркету та викликали поліцію. Затримані виявилися мешканцями Києва. Під час спілкування з поліцією вони зізналися в скоєному.

З’ясувалось також, що подружжя повинно перебувати під цілодобовим домашнім арештом через аналогічні злочини в Києві. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Подружжю загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.

Як повідомляв УНІАН, у лютому у Львові на лаві підсудних опинилися учасники злочинної групи, які викрали із заводу 20 тонн масла вартістю понад 1 мільйон гривень. Їм загрожувало до 12 років тюрми.