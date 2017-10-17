У Дніпрі банда підлітків з ножем пограбувала чоловіка і попалася поліції

У Дніпрі троє невідомих напали на чоловіка і, погрожуючи ножем, забрали гроші. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра.

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17 жовтня, близько 4 години ночі надійшов виклик в міліцію про інцидент. Патрульні, прибувши на місце, обстежили територію і помітили 3 осіб, схожих за прикметами на підозрюваних у розбої. Вони, побачивши поліцейських, стали прискорювати рух. Патрульні зупинили їх і затримали.

Постраждалий упізнав нападників. Під час перевірки поліцейські виявили у них гроші в сумі, яку мав потерпілий. Нападниками виявилися хлопці, які у цьому році стали повнолітніми. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та доставили затриманих в Дніпровське відділення поліції.