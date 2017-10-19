На Хмельниччині чоловік не впорався із саморобним трактором, загинув його 12-річний син

У Хмельницькій області 18 жовтня внаслідок перекидання трактора загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

«Вчора у Білогірському районі на полі за с. Гулівці 34-річний житель с. Окіп, керуючи власним саморобним трактором із причепом під час виїзду на пагорб допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок цього його син отримав травми, несумісні з життям», - зазначається у повідомленні.

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Наразі встановлено, що під час перекидання 12-річний хлопчик, який сидів поряд з батьком, випав з кабіни та був притиснутий каркасом трактора. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліцейські з’ясовують всі обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, у серпні на Харківщині трактор задавив німця, який цікавився українським сільським життям.