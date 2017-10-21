У Києві невідомі каменем розбили скло автобуса, постраждала дівчина

У Києві на вулиці Набережно-Рибальській в напрямку Московського мосту невідомі кинули камінь у пасажирський автобус, розбивши скло. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Два невідомих чоловіки кинули камінь у вікно 114 автобуса. Постраждала дівчина, з численними травмами госпіталізована", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що на місці події працювала патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 17 серпня в Києві на Лісовій трасі в районі зупинки «Спецдиспансер» невідомі примусово зупинили трамвай №5953, який їхав за маршрутом №12. Люди в масках заблокували колії. Водій спробував дізнатися про причини протиправних дій, на що невідомі заляпали йому обличчя фарбою, після чого розмалювали вагон.