У Харкові відомий український поет випав з вікна

10:31, 24 жовтня 2017
Інциденти
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"Після поїздки в АТО, а потім до батьків у село, Артем не відпочив, як слід, - присів перекурити на підвіконня і чи послизнувся, чи задрімав — випав з вікна. Тверезий", - повідомляють друзі поета.

Друзі і рідні Полежаки збирають гроші на його лікування / sumno.com

Український поет Артем Полежака 23 вересня потрапив у лікарню в Харкові з травмою голови. Про це повідомляють друзі Полежаки на його сторінці в Facebook.

За інформацією друзів Полежака випав з вікна. «Після поїздки в АТО, а потім до батьків у село, Артем не відпочив, як слід, — присів перекурити на підвіконня і чи послизнувся, чи задрімав — випав з вікна. Тверезий. Швидку хтось викликав тільки через кілька годин, коли посвітлішало», - сказано в повідомленні.

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За його словами, поету помазали голову йодом і «кинули як бомжа на цілий день, навіть не обробивши всі рани». Друзі знайшли його в лікарні тільки ввечері. Стан пацієнта стабільний, він прийшов в свідомість. «Всі обстеження, МРТ тільки сьогодні, тому що без нагляду рідних і грошей ніхто палець об палець не вдарить», — написав один з друзів Полежаки. З якого поверху випав поет поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що померла відома українська журналістка, телеведуча та ресторанний критик Ірина Алцибєєва.

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