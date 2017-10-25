У Запоріжжі троє бандитів у масках викрали людину

У Запоріжжі вночі 24 жовтня троє нападників у масках викрали 45-річного чоловіка. Зловмисники заштовхали його в багажник автомобіля та намагалися вивезти в невідомому напрямку. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олег Золотоноша.

Правоохоронцям вдалося визволити чоловіка по "гарячих слідах".

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"Ці "наші вундеркінди" не чекаючи результатів роботи заслонів, виставлених нами, самі знайшли зловмисників і не чекаючи підмоги колег, шестером знешкодили групу з 12 чоловік і звільнили викраденого", - написав Золотоноша.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня, в Оболонському районі Києва було викрадене немовля, поки батько забирав з дитсадка старшу дочку. Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її по маршруту руху батька з дитиною. Поліцейські затримали жінку і повернули дитину.