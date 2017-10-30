Спроба "захоплення" військової частини на Одещині: справу розслідує військова прокуратура

Військова прокуратура розслідує справу щодо спроби захоплення військової частини в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

Зазначається, що прокуратура розпочала розслідування порушення статутних правил вартової служби у військовій частині А3571.

Також буде надано правову оцінку діям військовослужбовців військової частини зі складу військової варти та командування, а також діям представників приватних підприємців, які встановили тимчасову металеву огорожу в межах території військового містечка.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду) та невідкладно розпочато проведення досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі близько 40 осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571.

Пізніше поліція Одеської області спростувала офіційну заяву ЗСУ про захоплення військової частини під Одесою. За словами правоохоронців, на місце приїхали звичайні будівельники і почали роботи біля території бази, а не на ній.