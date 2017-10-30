Спроба "захоплення" військової частини в Одесі: на територію завезли два автобуси силовиків (фото)

Військову частину А3571 в Одесі біля шкільного аеродрому взяли під посилену охорону. На територію завезли два автобуси силовиків, повідомляє місцевий сайт 048.

Поліцейські відмовляються спілкуватися зі ЗМІ. "Будівельників" наразі там не видно.

У свою чергу, заступник глави СБУ Андрій Левус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що ситуація з нападом на військову частину в Одесі буде розглянута на засіданні Комітету нацбезпеки.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які представилися представниками торгово-розважального центру City Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на рішення Одеської міськради.

За словами начальника Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджує, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається, - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду).