ФСБ затримала двох українців на виїзді з Криму

Федеральна служба безпеки Росії затримала двох українців на виїзді з Криму. Як заявили в ФСБ, в українців були знайдені патрони до травматичної зброї, передає "Радіо Свобода".

Окупаційні служби затримали українців на прикордонній заставі в Армянську.

"Під час спільного з представниками кримської митниці огляду транспортного засобу в одній з технологічних порожнин салону іномарки виявлено магазин, обладнаний вісьмома 9-міліметровими патронами, ймовірно призначеними для травматичного пістолета", - йдеться в повідомленні.

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ФСБ заявила, що патрони в автомобілі по неуважності залишив приятель водія, з яким той виїжджав в околиці Коктебеля постріляти з травматичного пістолета.

Водночас, начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі УНІАН заявив, що ДПСУ інформацією щодо цієї події не володіє. "Якщо дивитися на цю заяву, то вони прямували на материкову Україну. З тією стороною ми зв'язків ніяких не підтримуємо. Тому підтвердити чи спростувати я не можу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські прикордонники спільно з поліцейськими затримали в Білгородській області шість громадян України нібито за контрабанду близько 20 тонн сала і горіхів.