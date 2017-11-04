У Києві Mercedes на швидкості влетів у припарковану фуру, водій легковика загинув

Сьогодні в Києві на вулиці Заболотного унаслідок зіткнення автомобіля Mercedes з припаркованою великою вантажівкою загинув 22-річний водій легковика, повідомляє «112 Україна».

Зазначається, що водій легковика (з іноземною реєстрацією) їхав на великій швидкості, не впорався з керуванням і влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

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Тіло водія забрали, легковик евакуювали. На місці працювали правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві сталася смертельна аварія за участю маршрутки №464. Пригода сталася на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту. Повідомляється, що маршрутка заїжджаючи до першого ряду, збила двох людей, коли ті виходили із тролейбуса, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів.

Відомо, що жінка померла на місці, а чоловіка в тяжкому стані забрала «швидка», але потім стало відомо, що він помер. Третьому потерпілому надали допомогу на місці та відпустили. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.