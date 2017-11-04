У Києві маршрутка збила на смерть двох людей біля зупинки (фото)
12:41, 04 листопада 2017Інциденти
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Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.
Пригода сталася вул. Героїв Дніпра / фото Еспресо
У Києві сталася смертельна аварія за участю маршрутки №464. Пригода сталася на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту, повідомляють Вартові.Еспресо.
Еспресо
Повідомляється, що маршрутка заїжджаючи до першого ряду, збила двох людей, коли ті виходили із тролейбуса, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів.
Еспресо
Відомо, що жінка померла на місці, а чоловіка в тяжкому стані забрала «швидка», але потім стало відомо, що він помер. Третьому потерпілому надали допомогу на місці та відпустили. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.
Еспресо
Згодом стало відомо, що поранений чоловік помер у швидкій дорогою до лікарні.
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