У Києві маршрутка збила на смерть двох людей біля зупинки (фото)

У Києві сталася смертельна аварія за участю маршрутки №464. Пригода сталася на вулиці Героїв Дніпра біля зупинки громадського транспорту, повідомляють Вартові.Еспресо.

Повідомляється, що маршрутка заїжджаючи до першого ряду, збила двох людей, коли ті виходили із тролейбуса, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів.

Відомо, що жінка померла на місці, а чоловіка в тяжкому стані забрала «швидка», але потім стало відомо, що він помер. Третьому потерпілому надали допомогу на місці та відпустили. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини інциденту.

Згодом стало відомо, що поранений чоловік помер у швидкій дорогою до лікарні.