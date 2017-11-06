У Житомирі в ДТП загинули двоє людей: автомобіль зіткнувся з деревом, а потім врізався у будинок

У Житомирі в аварії загинули водій легковика та його 17-річна пасажирка: автомобіль зіткнувся з деревом, а потім врізався у будинок.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, за попередніми даними, сьогдні близько 4 години ранку водій автомобіля «Мазда», 28-річний житомирянин, рухаючись по вулиці Старовільський, перевищив безпечну швидкість руху, не врахував дорожні умови, внаслідок чого не впорався з кермуванням. Автівказіткнулася з деревом, а потім і - зі стіною житлового будинку.

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Травми, отримані водієм унаслідок цієї аварії, виявилися несумісними з життям. Також на місці пригоди загинула пасажирка автівки, 17-річна жителька обласного центру.

Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, нині з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.