На Житомирщині вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів (фото)

Сьогодні уночі у місті Коростень на Житомирщині пожежні ліквідували загоряння одразу двох автомобилів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 6 листопада о 1:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння легковика у Коростені.

"На місці події пожежні встановили, що вогонь з автомобіля ВАЗ 2107 перекинувся на сусідній автомобіль ГАЗ 3302, що розташований на відстані кількох метрів", - повідомляє прес-служба відомства.

Вогнеборці локалізували пожежу о 1:42, а ліквідували – о 1:50. Вогонь повністю знищив одну автівку, а в іншій пошкодив моторний відсік та кабіну.

Причина пожежі та сума збитків встановлюються фахівцями.