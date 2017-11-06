З початку року в мирних містах України зафіксовано майже 140 фактів використання вибухівки - Нацполіція

За 10 місяців 2017 року у містах, крім населених пунктів в зоні проведення бойових дій на сході України, зафіксовано 139 фактів використання вибухівки.

Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час наради в Маріуполі з керівниками поліції та мерами населених пунктів шести областей з обговорення розвитку програми безпеки на території східного та південного регіонів, повідомляє Департамент комунікації відомства.

Читайте такожТеракти в Україні: диверсії проти українців, "рука Кремля" чи бізнес-розбірки авторитетів (відео)

Окрім того, за його словами, за цей період зафіксовано 36 фактів умисних вбивст з використанням вибухівки.

“Маємо 36 фактів умисних вбивств з використанням вибухових пристроїв. Це без військових втрат. Тільки мирне населення. Це говорить про те, як ми маємо змінити нашу превентивну роботу і не допускати цього на території нашої держави”, - додав Князєв.