У Чернівцях шукають водія, який на смерть збив студентку на пішохідному переході (фото, відео)

У Чернівцях третю добу шукають водія, який на смерть збив дівчину на пішохідному переході. Автомобіль їхав на червоний сигнал світлофора і навіть не пригальмував, коли скоїв ДТП, ідеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Одесі водій автомобіля збив на переході 4-річну дитину

Смертельна аварія сталася на цьому пішоходному переході близько 20:00 години, коли 19-річна дівчина переходила дорогу на зелене світло. Її збив мікроавтобус, від удару дівчину відкинуло на кілька десятків метрів. Медики, які приїхали за лічені хвилини, нічим зарадити не змогли – постраждала померла на місці.

Загибла дівчина – студентка Буковинського медичного універститету. У Чернівцях вона жила з бабусею. Її тіло вже забрали батьки, щоб поховати вдома, на Волині.

Понівечений мікроавтобус через півгодини патрульні знайшли у дворі неподалік місця аварії – його лобове скло було розбите, а капот ще гарячий. Тобто машину покинули буквально кілька хвилин до того. Правоохоронці встановили, що до скоєння ДТП причетний 39-річний житель Чернівецької області Геннадій Валентинович Австрієвський. Його шукають і просять усіх, кому щось відомо про місцезнаходження даної особи, повідомити зручним способом у поліцію.

Австрієвський має судимість за крадіжку, а навесні його затримали п’яним за кермом і позбавили водійських прав. Мікроавтобус він за кілька годин до трагедії позичив на сервісі, де чинив власний автомобіль. "Він близький знайомий мого родича, на машині їздить, водій. Я хочу побачити, хто перед тим, як машину дати, перевіряє у людини особисті документи або права. Тим більше, він тут поряд живе, знаємо", - пояснив власник автосервісу Валерій Аіріні.

Смертельну ДТП жваво обговорюють у соцмережах та обурюються і поведінкою водія, і тим, що аварії на проспекті трапляються ледь не щотижня, нібито через погане освітлення і недотримання швидкісного режиму. Міська влада вже пообіцяла встановити додаткові ліхтарі.