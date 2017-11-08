Викрадення дитини в Одесі: 16-річну зловмисницю відправили під домашній арешт (відео)
Тому утримувати її під вартою, враховуючи її вік, правоохоронці не мають законних підстав.
Громадянку Молдови, яка в Одесі викрала 9-літнього хлопчика, відправили під домашній арешт. У неділю, 5 листопада, з дитячого майданчика в Одесі зник 9-літній хлопчик. Згодом виявилося, що його викрали. Однак поліції вдалося доволі швидко його знайти.
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Знайшли його в районі Привозу на наступний день. Як розповів дитина поліцейським, злодійка представилася йому знайомою його мами і попросила телефон подзвонити, а після покликала з собою - сказала, що відведе його до мами. Викрадачкою виявилася громадянка Молдови, пише "Думская".
Однак після відповідних слідчих дій, з'ясувалося, що затримана є неповнолітньою. За попередніми даними, їй 16 років. Відтак утримувати її під вартою, з огляду на її вік, правоохоронці не мають законних підстав. Попри це, їй було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.