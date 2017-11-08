У Тернополі водій на пішохідному переході збив трьох людей, двоє – у важкому стані в реанімації (фото)

У Тернополі водій на пішохідному переході збив трьох людей. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилась учора, 7 листопада, близько 19:00 у прилеглому до Тернополя селі Біла.

Водій автомобіля Ford на пішохідному переході збив трьох чоловіків.

За попередньою інформацією, водій не обрав безпечної швидкості і не встиг пригальмувати, коли на проїжджій частині з'явилися люди.

Щоб місцеві мешканці не вчинили самосуд над водієм, його забрали правоохоронці.

Потерпілих госпіталізовано в реанімацію. Двоє з них на момент приїзду бригади екстреної меддопомоги були без свідомості. У травмованих численні переломи, політравми, забої.

Дана подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.