У Києві сталася жахлива ДТП, постраждали семеро людей
13:52, 12 листопада 2017Інциденти
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Жахливе ДТП сталося в Києві на Житомирській трасі, при виїзді зі столиці.
У ДТП в Києві на Житомирській трасі постраждали семеро / фото dtp.kiev
У Києві на Житомирській трасі сталася ДТП, постраждали семеро людей.
Про це повідомляє dtp.kiev у Facebook.
«Жахливе ДТП в Києві на Житомирській трасі, виїзд зі столиці. Деу врізався в Ауді і Ваз, що стояли на проїжджій частині. Попередньо, у Ауді скінчилося паливо... штовхали до АЗС. Ваз запропонував допомогу. Приготувалися до буксирування. В останній момент в ауді врізався Деу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в наслідку були травмовані семеро людей, четверо з важкими травмами були терміново госпіталізовані. Троє отримали допомогу медиків на місці.
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