У Києві сталася жахлива ДТП, постраждали семеро людей

У Києві на Житомирській трасі сталася ДТП, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє dtp.kiev у Facebook.

«Жахливе ДТП в Києві на Житомирській трасі, виїзд зі столиці. Деу врізався в Ауді і Ваз, що стояли на проїжджій частині. Попередньо, у Ауді скінчилося паливо... штовхали до АЗС. Ваз запропонував допомогу. Приготувалися до буксирування. В останній момент в ауді врізався Деу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в наслідку були травмовані семеро людей, четверо з важкими травмами були терміново госпіталізовані. Троє отримали допомогу медиків на місці.