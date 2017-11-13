Громадянин Сербії намагався вивезти з України дитину за хабар у 200 євро

Громадянин Сербії намагався підкупити прикордонників Мукачівського загону у пункті пропуску «Дякове» за сприяння у пропуску неповнолітнього без документів через кордон. Про це повідомлє прес-служба ДПСУ.

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"Офіцер внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументував спробу громадянина Сербії надати охоронцям кордону неправомірну вигоду у розмiрi 200 євро за сприяння у пропуску неповнолітньої дитини, у якої був відсутній документ на право перетинання державного кордону", - йдеться у повідомленні.

На свою пропозицію іноземець дістав категоричну відмову.

Про цей факт прикордонники поінформували представників поліції та направили для внесення до ЄРДР повiдомлення про виявлене кримiнальне правопорушення за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».