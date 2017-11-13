У Києві посеред вулиці помер чоловік (фото)

У понеділок, 13 листопада, посеред вулиці у столиці помер чоловік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Життя і смерть на вулицях Києва: літній чоловік закашлявся і впав на доріжці на Бажана біля метро Позняки", - йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, "швидка" прибула швидко, однак врятувати дідуся не вдалося: він помер на місці.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада чоловік помер після стрибка на колії на станції метро "Дарниця", на платформі була його мати.