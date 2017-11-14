Перелом ребер і пробита легеня: у Києві маршрутка притиснула жінку до тролейбусу

У неділю, 12 листопада, на зупинці ВДНГ постраждала жінка. Коли вона йшла до тролейбуса, її придавила маршрутка. Дочка постраждалої жінки розповіла Ірина ТСН.uа, що зараз її мати перебуває в реанімації у важкому стані.

“У цю неділю на ВДНГ на зупинці моя мама підбігала до тролейбуса і постраждала. Оскільки тролейбуси не можуть під'їхати до зупинки, тому що там багато маршруток, вони зупиняються в другій смузі. Там же на зупинці повний хаос, і маршрутки і тролейбуси, і автобуси, всі стоять у кілька рядів у купі. І ось коли мама йшла до тролейбуса, маршрутка її придавила", – розповіла Ірина.

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На місце події була викликана поліція і швидка допомога.

“Маму одразу забрала швидка допомога і зараз вона в реанімації у важкому стані. У неї перелом ребер, пробита одна легеня і складний перелом тазу зі зміщенням", – додала дочка постраждалої.

Як саме постраждала жінка, Ірина не сказала, оскільки не була присутня на місці інциденту і знає все зі слів свідків і мами.

“Ось це так її маршрутка придавила. Як саме це сталося я не знаю, чи це водій так вивертав, то виїжджав і не побачив. Ось вона вже третій день у лікарні з такою сукупністю травм. Все ще ускладнюється її віком, мамі моїй ось скоро вже 63 роки буде. Ми сподіваємося, що вона виживе. Призначили операцію на п'ятницю (17 листопада – ред.) і будуть збирати їй таз", – розповіла Ірина.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва через ДТП на мокрій дорозі перекинулося авто.