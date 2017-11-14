У центрі Києва через ДТП на мокрій дорозі перекинулося авто (фото)

У столиці сталася ДТП з постраждалими на Великій Васильківській. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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Зазначається, що внаслідок аварії перекинувся автомобіль. Водієві надають допомогу у "швидкій".

"Зіткнення Mazda і Opel. А ще мокра дорога. Будьте обережні!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Києві на Житомирській трасі сталася жахлива ДТП, постраждали семеро осіб.