У Харкові затримали пенсіонера, який "замінував" стадіон

Співробітники поліції затримали горе-жартівника, який 1 листопада «замінував» стадіон «Металіст». Ним виявився 64-річний харків'янин. За словами правоохоронців, телефонував чоловік з власного мобільного телефону.

«У момент дзвінка чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити свої дії він так і не зміг, так як абсолютно не пам'ятає, для чого він це зробив. Даний факт був кваліфікований за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу для життя людей) КК України. Чоловік може провести за гратами від 2 до 6 років», - підкреслили в ГУ Національної поліції Харкова.