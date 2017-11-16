Другого фігуранта кривавої ДТП у Харкові привезуть на місце аварії (відео)

Учасник харківської аварії Геннадій Дронов в суді оскаржуватиме своє перебування під вартою.

Сьогодні, за даними ЗМІ, на місці ДТП відбудеться вже третій слідчий експеримент саме за участю водія Volkswagen Touareg.

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"Чи залучатимуть водійку Lexus Олену Зацеву, яка, власне, й виїхала на тротуар, де збила 11 людей, не повідомляють", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Дронову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.