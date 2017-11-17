Активісти знесли будівельний паркан на місці Сінного ринку, але ненадовго (фото, відео)
Станом на 23:00 забудовник паркан вже повністю відновив, а також отримав судове рішення про заборону його знесення комунальниками.
Активісти "Національного корпусу" розтрощили паркан будівельного майданчика і заблокували усі будівельні роботи на місці Сінного ринку у Києві.
Про це йдеться у заяві "Нацкорпусу", розміщеній на сторінці в Facebook.
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Націоналісти заявляють, що не дозволять відновити роботи до тих пір, "поки будівництво не буде повністю відповідати не тільки нормам містобудування, а й відповідним вимогам громадськості".
Активісти вимагають від влади скасувати дозволи на забудову Сінного ринку, де планується зведення 22-поверхових будинків.
У "Нацкорпусі" також наполягають на тому, що поверховість має бути знижена так, "щоб відповідати вимогам чинного законодавства для будівництва в історичному центрі міста".
Зазначається, що акція не завершиться до повного виконання вимог.
У той же час народний депутат Ігор Луценко повідомив про те, що забудовник Сінного ринку отримав рішення Окружного адмінсуду на заборону знесення паркану комунальними службами. Копію документа він опублікував в фейсбуці, зазначає LB.ua.
При цьому нардеп стверджує, що судового засідання не було, відповідача не викликали, "стрімко надрукували рішення, і ось є папірець". Також він заявив, що направить заяву в правоохоронні органи на дії судді, яка видала рішення.
Як пише LB.ua, станом на 23:00 паркан повністю відновили, а це значить, що в п'ятницю будівництво триватиме.