Активісти знесли будівельний паркан на місці Сінного ринку, але ненадовго (фото, відео)

Активісти "Національного корпусу" розтрощили паркан будівельного майданчика і заблокували усі будівельні роботи на місці Сінного ринку у Києві.

Про це йдеться у заяві "Нацкорпусу", розміщеній на сторінці в Facebook.

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Націоналісти заявляють, що не дозволять відновити роботи до тих пір, "поки будівництво не буде повністю відповідати не тільки нормам містобудування, а й відповідним вимогам громадськості".

Активісти вимагають від влади скасувати дозволи на забудову Сінного ринку, де планується зведення 22-поверхових будинків.

У "Нацкорпусі" також наполягають на тому, що поверховість має бути знижена так, "щоб відповідати вимогам чинного законодавства для будівництва в історичному центрі міста".

Зазначається, що акція не завершиться до повного виконання вимог.

У той же час народний депутат Ігор Луценко повідомив про те, що забудовник Сінного ринку отримав рішення Окружного адмінсуду на заборону знесення паркану комунальними службами. Копію документа він опублікував в фейсбуці, зазначає LB.ua.

При цьому нардеп стверджує, що судового засідання не було, відповідача не викликали, "стрімко надрукували рішення, і ось є папірець". Також він заявив, що направить заяву в правоохоронні органи на дії судді, яка видала рішення.

Як пише LB.ua, станом на 23:00 паркан повністю відновили, а це значить, що в п'ятницю будівництво триватиме.