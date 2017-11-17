У Києві сталася масштабна ДТП - утворився величезний затор (фоторепортаж)

У Києві на розі вул. Антонова та Повітрофлотського проспекту зіткнулися Lexus, Daewoo Lanos i Toyota.

За попередньою інформацією, водійка Lexus відволіклася на дитину, яка їхала з нею, та наздогнала ззаду Daewoo Lanos. Від удару Lanos кинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Toyota, передають "Вартові Еспресо".

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Внаслідок аварії постраждав водій Daewoo - його з легкими травмами госпіталізували до лікарні. Дитина у салоні Lexus не постраждала - вона сиділа в дитячому креслі.

Внаслідок аварії утворився валичезний затор, що майже паралізував рух на перехресті.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада у Дніпропетровській області через сильний туман на мосту зіткнулися одразу 10 машин.