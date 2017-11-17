У Дніпропетровській області через сильний туман на мосту зіткнулися відразу 10 машин (фото)

Сьогодні в 8:52, на мостовому переході через річку Дніпро у Кам'янському в районі першого річища зіткнулися 10 автомобілів. У масовій аварії постраждали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, «Москвич», Lexus, Ford Sierra, «ЛАДА 99» та автобус ПАЗ, передає sobitie.com.ua.

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Першим у низці постраждалих авто стоїть Ford Sierra, у нього розбита передня частина і зім'ятий капот. Останній - Opel Vectra, за кермом якого дівчина, що зверталася до працівників швидкої. Через ДТП проїзд по мосту обмежено, тут утворилася пробка.

Поліцейські з'ясовують подробиці ДТП, водії в замішанні, через погану видимість деякі плутаються у свідченнях.