У Дніпропетровській області через сильний туман на мосту зіткнулися відразу 10 машин (фото)
Водії постраждалих автомобілів не можуть пояснити, яка машина їх зачепила. Деякі стверджують, що їхні машини били інші, які не отримали серйозних ушкоджень і втекли з місця ДТП.
Сьогодні в 8:52, на мостовому переході через річку Дніпро у Кам'янському в районі першого річища зіткнулися 10 автомобілів. У масовій аварії постраждали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, «Москвич», Lexus, Ford Sierra, «ЛАДА 99» та автобус ПАЗ, передає sobitie.com.ua.
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Першим у низці постраждалих авто стоїть Ford Sierra, у нього розбита передня частина і зім'ятий капот. Останній - Opel Vectra, за кермом якого дівчина, що зверталася до працівників швидкої. Через ДТП проїзд по мосту обмежено, тут утворилася пробка.
Поліцейські з'ясовують подробиці ДТП, водії в замішанні, через погану видимість деякі плутаються у свідченнях.