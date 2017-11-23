У Львові загорілася психлікарня (фото)
16:10, 23 листопада 2017Інциденти
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Зараз на місце події вже прибули рятувальники, про потерпілих або загиблих в результаті пожежі не повідомляється.
Горів дах в корпусі, який ремонтують / facebook Ігор Зінкевич
У Львові на вулиці Кульпарківській сталася пожежа на території психіатричної лікарні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради та координатор групи "Варта-1" Ігор Зінкевич.
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"Горів дах в корпусі, який ремонтують! Дах новий, був зроблена недавно", - уточнив він.
Зараз на місце події вже прибули рятувальники, про потерпілих або загиблих в результаті пожежі не повідомляється.
Загорівся один з корпусів / facebook Ігор Зінкевич
Як повідомляв УНІАН, у Київській області згоріли два багатоквартирних будинки.
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