Українських підлітків хотіли вивезти до Росії для незаконної трансплантації органів

У Києві сьогодні затримано учасників організованого злочинного угруповання, учасники якого завербували для трансплантації органів чотирьох людей, троє з яких – неповнолітні. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

До складу ОЗУ входили троє молодих людей віком від 19 до 21 року, двоє з них – кияни, один – житель Полтавщини.

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Зловмисники, які упродовж серпня-листопада вербували людей для трансплантації внутрішніх органів, обіцяючи потенційним жертвам грошову винагороду, затримані сьогодні на центральному залізничному вокзалі Києва.

"Оскільки в Україні трансплантація органів між людьми без родинних зв’язків заборонена, зловмисники намагалися переправити завербованих ними людей через кордон до Росії, у Москву, для проведення хірургічного втручання", - повідомили у поліції.

Також на вокзалі було виявлено жінку, яка прямувала до Москви на хірургічну операцію з вилучення частини печінки. При ній знаходилася медична документація, а також частина виданих вербувальниками грошей – 10 тис. грн на кишенькові витрати.

За інформацією поліції, 32-річній жінці-донору зловмисники запропонували 250 тис. доларів США, хоча планували віддати їй не більше 10% цієї суми.

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Як повідомила прес-служба прокуратури, вік завербованих неповнолітніх сягав від 14 до 16 років. Зловмисники обіцяли юнакам великі кошти, на які вони зможуть купити собі речі, зокрема, мобільні телефони та автівку.

"Вербування відбувалось через соціальні мережі та зазвичай батьки навіть не підозрювали, що їхні діти можуть продати свій орган злочинцям, стати інвалідами або загинути", – наголосив прокурор Київської області Дмитро Чібісов.

За інформацією прокуратури, злочинці планували заробити тількі на одній трансплантації близько 200 тис. доларів, а ошуканим донорам сплатити лише шосту частину від суми, а саме 30 тис. доларів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою.