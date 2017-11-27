Акція під будівлею Фонду соцстрахування: учасники звинуватили директора в крадіжці коштів на протези АТОшникам (відео)

Біля будівлі Фонду соціального страхування України відбувається акція з вимогою звільнити з посади директора виконавчої дирекції Фонду Євгена Баженкова.

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Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники принесли з собою шини від автівок та виклали їх перед входом до будівлі. Частина з понад 50 молодиків – у камуфляжній формі та прикривають обличчя, водночас більшість тримають в руках жовто-блакитні прапори.

Учасники акції повідомили кореспонденту УНІАН, що вони представляють спілку ветеранів АТО і прийшли вимагати звільнення директора Фонду соцстрахування Євгена Баженкова.

У відповідь на запитання, чому саме вони вимагають звільнити Баженкова, кілька мітингувальників заявили, що виступають за звільнення всіх, хто краде.

Також учасники акції вигукують: «Де ця криса, яка вкрала гроші на протези хлопцям?».

Один із учасників протесту тримає плакат з написом «Баженков вкрав гроші і можливість реабілітації воїнів АТО».

Також біля будівлі перебуває керівник Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Ілля Кива, який напередодні анонсував проведення цієї акції.

Наразі акція проходить без сутичок, вхід до будівлі Фонду охороняють до 10 працівників поліції.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня у приміщеннях Фонду та за адресами проживання його службових осіб правоохоронці на підставі ухвал суду провели обшуки в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.