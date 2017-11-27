На Дніпропетровщині затримали зловмисника з підробленим посвідченням ОБСЄ

Співробітники Служби безпеки України викрили і затримали напередодні особу з кримінального середовища, яка прикривалась підробленим посвідченням інспектора міжнародної безпекової місії.

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"Оперативники СБ України встановили, що зловмисник, житель Дніпра, вже мав проблеми із законом за вимагання та незаконне зберігання зброї. З’ясовано, що він використовував посвідчення для прикриття своєї злочинної діяльності та вільного пересування територією України", - йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Згідно з повідомленням, співробітники спецслужби затримали зловмисника у Новомосковську в його автомобілі.

Зібрані матеріали СБУ скерувала до органів Національної поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі правоохоронці встановлюють походження підробленого документу та коло осіб, причетних до злочину.

В СБУ УНІАН уточнили, що йдеться про посвідчення співробітника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), і наголосили, що сама організація до підробленого документу жодного стосунку не має.