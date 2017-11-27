Під Харковом чоловіка на смерть збила електричка

26 листопада близько 00:52 28-річного жителя міста Південне збила електричка. Від отриманих травм він загинув на місці. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

"Поки докладної інформації про подію немає. Для того, щоб визначити чи був загиблий п'яним, необхідно проводити експертизу", - зазначила прес-секретар ГУ НП в Харківській області Ольга Грабар.

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Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України. Поліцейські з'ясовують обставини події.

Як повідомляв УНІАН, в Австралії жінку врятували з-під коліс за мить до прибуття потяга.