Син нардепа Попова відмовився давати свідчення про пограбування магазину в Києві

Син Попова з спільником відмовилися давати свідчення про розбійний напад. Про це повідомила представник прокуратури Київської області Надія Максимець, передає "Громадське радіо".

«Після спілкування з адвокатами, скориставшись 63 статтею Конституції, не надають свідчень», - повідомила Максимець.

У прокуратурі зазначили, що хлопці затримані, їм інкримінується частина третя статті 187 - розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення.

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Вранці 28 листопада прокурор звернеться до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як розповіла Надія Максимець, батько одного з затриманих нардеп Ігор Попов спілкувався зі своїм сином, але їй не відомо, чи намагався він вплинути на розслідування.

«Зараз ніхто не може вплинути ні на органи попереднього розслідування, ні на процесуальних керівників. Є свідки, є відеодокази вчинення злочину», - зазначила Максимець.

Крім того, за її словами, зараз прокуратура перевіряє інформацію про причетність затриманих до аналогічних злочинів, які були здійснені останнім часом на території міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 14-річний син нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Попова був затриманий за розбійний напад на продуктовий магазин. Йому оголосили підозра.