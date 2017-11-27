Затриманому за пограбування магазину синові нардепа Попова оголошено підозру

Повідомлено про підозру сину народного депутата Ігоря Попова - 14-річному Богдану Попову, та його товаришу, затриманим за розбійний напад на магазин.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

Як ідеться у повідомленні, за погодження Київської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру двом неповнолітнім, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин «Святковий» в Оболонському районі столиці. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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У прокуратурі нагадали, що 26 листопада двоє хлопців віком 14 та 15 років, заздалегідь розподіливши між собою ролі, вдерлися до магазину та, погрожуючи продавцю зброєю, заволоділи грошовими коштами у сумі 2,5 тис. грн.

Їх затримали «на гарячому» біля місця вчинення злочину. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у хлопців предмет, схожий на пістолет, чорні балаклави та перчатки чорного кольору.

Підліткам, затриманим в порядку ст. 208 КПК України, місцевою прокуратурою підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Київської місцевої прокуратури № 5.