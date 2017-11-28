У Харкові націоналісти розгромили місце зйомок серіалу про СРСР (фото)

У Харкові активісти "Національного корпусу" розгромили декорації на знімальному майданчику серіалу про радянських слідчих і розвісили на її території фото з зображенням розстріляних працівниками НКВС українців. Поліція намагалася перешкодити активістам, в результаті чого між ними зав'язалася бійка. Про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.

Інцидент стався на території НТУ "ХПІ", де вже кілька тижнів проходять зйомки другого сезону військового детектива "За законами воєнного часу".

За сюжетом герої фільму – слідчі військової прокуратури Світлана Єлагіна (Катерина Клімова) та Іван Рокотов (Євген Воловенко) займаються розплутуванням різних злочинів.

Зйомки радянського серіалу викликали у харківських активістів хвилю обурення. На їхню думку, серіал пропагує радянські ідеї, прославляє "подвиги" співробітників НКВС, винищували населення України.

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Крім того, в серіалі знімаються російські актори, внесені в базу "Миротворця", зокрема Олександр Панкратов-Чорний, який потрапив в "Чистилище" після відвідування окупованого Донбасу і прославлення Путіна ще в 2014 році.

"Ми чекали реакції правоохоронних органів, зверталися до ректора ХПІ, з проханням посприяти в припиненні зйомок серіалу, який пропагує ворожу Україні ідеологію, але все безрезультатно", - розповів активіст "НК" Стас Микуленко.

"Зйомки, прославляють НКВС СРСР, "подарували" нам мільйони закатованих і вбитих українців, і не відображають об'єктивність історичних подій, в нашому місті проводитися не будуть", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду строком на три роки громадянину РФ актору Федору Добронравову. Пізніше ЗМІ почали повідомляти, що в Україні готуються заборонити серіал "Свати".