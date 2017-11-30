У поліції розповіли, хто кинув гранати у суді Нікополя, уточнили кількість постраждалих

Унаслідок вибуху у суді у Нікополі до лікарень потрапили 10 осіб. Про це прес-секретар Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Стався вибух, попередньо, двох гранат у будівлі суду Нікополя об 11.30. До лікарень доставили 10 осіб. Чоловік, який підірвав гранати, загинув на місці. Зараз у суді ще працюють співробітники вибухо-технічної служби та слідчо-оперативної групи, ми вносимо відомості до ЄРДР за ч.2 ст.115 ККУ", - сказала вона.

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За словами прес-секретаря, наразі двох осіб з числа травмованих оперують.

"Зараз двоє знаходяться в операційній. Стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень інших я поки не можу сказати", - додала вона.

Старчевська також повідомила, що у рамках розслідування кримінального провадження буде встановлено, чому чоловік підірвав гранати у приміщенні суду.

На запитання ведучого, чи відповідає дійсності інформація про те, що гранати кинув батько чоловіка, який загинув внаслідок розстрілу автомобіля у Нікополі, чоловіками, які сьогодні перебували на лаві підсудних, вона відповіла: "Так. Дійсно, це був батько померлого під час розстрілу автомобіля у Нікополі у 2016 році".

Як повідомляв УНІАН, раніше в поліції заявили, що у суді в Нікополі внаслідок вибуху двох гранат одна особа загинула, ще семеро одержали травмовані.