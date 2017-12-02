На Одещині 72-річний моряк захопив заручників і відкрив стрілянину по людях

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, чоловік взяв у заручниці двох жінок і відкрив стрілянину по перехожих з вікна квартири. Про це повідомляє «Думская».

Відзначається, що 72-річний моряк, повернувшись з рейсу, напився і посварився з дружиною. Потім чоловік дістав револьвер і спробував застрелити дружину і одну зі своїх дочок.

Як повідомляється, він не влучив по ним, після чого схопив мисливську рушницю, замкнувся з тещею і другою дочкою та заявив, що «всіх вб'є».

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«Перебуваючи в неадекватному стані, з вікна стріляє в перехожих з мисливської рушниці. На місце одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, переговорники і спецназ. Незважаючи на вимоги поліції, чоловік відмовлявся звільняти людей і погрожував кинути «коктейль Молотова», — розповів начальник головного управління національної поліції (ГУНП) Дмитро Головін.

У ході визволення заручниць і знешкодження чоловіки був поранений поліцейський.

«Завдяки злагодженим діям наших співробітників, чоловік знешкоджений і затриманий», — додав Головін.