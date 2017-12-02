У Києві в лісосмузі виявили тіла двох чоловіків

У Святошинському районі Києва перехожий помітив двох мертвих чоловіків у лісосмузі.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, після того, як у чергову частину надійшло повідомлення про виявлені тіла двох молодиків, на виклик відразу виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

На місці події поліцейські виявили мертвими двох молодих чоловіків (20-25 років) кавказької зовнішності.

"Судово-медичний експерт не виявив на тілі померлих явних слідів насильницької смерті, однак, зважаючи на те, що на тілах видно гнилісні зміни, остаточна причина буде встановлена лише після проведення судмедекспертизи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією правоохоронців, жодних документів, мобільних телефонів або речей, які б допомогли з’ясувати персональні дані померлих, не виявлено.

У той же час, в поліції наголосили, що померлі не схожі на безхатьків.

Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення їх осіб та причин смерті молодих людей.

Розпочато кримінальне провадження.