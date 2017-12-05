У Львові невідомі пограбували квартиру пораненого у зоні АТО військового

У помешканні військового Володимира Вінярського зараз триває ремонт. Квадратні метри йому подарувала держава, а майстрів для монтажних робіт шукали волонтери. Ремонтники вже місяць працювали у помешканні. Та у вівторок вранці побачили, що зникла газова колонка та їхні електричні інструменти. Крадії були настільки захлані, що потягли навіть дві пачки з шурупами, повідомляє Zaxid.net.

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«Було два перфоратори, шуруповерт і болгарка. Все до електрики: розетки, пакети, дріт. Все позабирали. Інструменти малярні були в пакеті – теж забрали», – розповів майстер Андрій Гарасим.

Про прикрий випадок майстри повідомили у поліцію та написали заяву. Слідчі ще мають опрацювати відео із камер спостереження.

Нагадаємо, військовий Володимир Вінярський у червні 2014 року отримав кульове поранення на Луганщині. Відтоді пересувається на візку. Облаштувати квартиру до його потреб йому допомагають волонтери організації «Стройбат».