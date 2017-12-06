Кривава ДТП у Харкові: останню постраждалу виписали з лікарні

З Харківської обласної клінічної лікарні сьогодні, 6 грудня, о 10 ранку виписали останню постраждалу в ДТП 25-річну Ганну Комар. Як повідомили в лікарні, дівчина відразу відправилася додому в Кременчук.

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За словами заступника головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні з медичної частини Ірини Лодяної, дівчина виписувалася в гарному настрої, їй дали усі рекомендації. Про це повідомляє Status QUO.

"Ми домовилися, що через 3 місяці вона приїде. На даний момент в якомусь особливому лікуванні вона не потребує. У неї була закрита черепно-мозкова травма, травма колінного суглоба, поверхнева рана м'яких тканин голови", - зазначила Лодяна.

Ще одну потерпілу - 30-річну Жанну Власенко - лікарі чекають на пологи орієнтовно наприкінці січня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня позашляховик "Лексус", за кермом якого перебувала Олена Зайцева, вилетів на тротуар і на смерть збив п'ятьох пішоходів. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації. Обидва учасники аварії – водій "Лексуса" Олена Зайцева і Геннадій Дронов, який був за кермом "Туарега", зараз знаходяться в СІЗО.