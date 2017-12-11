На Харківщині через спробу вбивства військового проводиться службове розслідування

Оперативне командування "Схід" проведе перевірку за фактом конфлікту в 92-ї ОМБР під Харковом. Про це йдеться в повідомленні Facebook.

"У 92 окремій механізованій бригаді проводиться службове розслідування за фактом конфліктної ситуації, яка виникла між двома офіцерами бригади. За результатами службового розслідування буде прийнято правове рішення", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, у Харківській області комбриг нібито намагався вбити свого заступника. Отримавши кілька ударів, потерпілий зміг піднятися, вибити двері і втекти.