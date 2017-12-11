У Дніпрі спецназ затримав кортеж джипів, що прямував в парк розваг (фото)

На вул. Космічної у Дніпрі спецназ провів затримання групи невідомих осіб. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський діяч Олег Чистопольцев, передає 056.ua.

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За його словами, затримання відбувалося на в'їзді в парк розваг «Лавина». «Прямо зараз відбувається «Маски шоу» на в'їзді в «Лавину». Поліцейський спецназ зупинив кортеж джипів з номерами серії АР. Потримали хлопців руками на капот, перевірили, вибачились і відпустили», - пише Олег Чистопольцев.

Офіційної інформації від правоохоронних органів поки немає. Докладна інформація про подію буде уточнюватися.