У Хмельницькому сталася пожежа на речовому ринку (фото, відео)

Сьогодні вночі сталася пожежа на території ринку «Привоз», що на вул. Львівське шосе у Хмельницькому.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в області, горіла споруда громадського харчування «Шашлична» із поряд розташованим підсобним приміщенням площею 170 кв.м.

Існувала загроза перекидання вогню на поряд розташовані кіоски роздрібної торгівлі.

Завдяки своєчасному повідомленню про загорання, оперативним та злагодженим діям працівників ДСНС пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії розвитку, від вогню було врятовано сусідні кіоски.

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Внаслідок пожежі вогнем знищено частина товару, пошкоджено кіоск та споруду громадського харчування.

До ліквідації пожежі задіяно 21 рятувальника на 6 одиницях пожежної та спеціальної техніки.