Невідомі за хвилину розтрощили кафе у Києві навпроти авіаційного університету (відео)
03:19, 21 грудня 2017Інциденти
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На відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині.
Акція триває приблизно хвилину / Скріншот
Невідомі молодики в чорному одязі за хвилину розтрощили заклад у Солом’янському районі Києва за адресою проспект Космонавта Комарова, 16.
Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті «Київ оперативний».
Згідно із повідомленням, що було надіслано адміністрації спільноти, місцеві неодноразово скаржились на заклад.
На прикріпленому до публікації відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині.
Дана акція триває приблизно хвилину.
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