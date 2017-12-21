Невідомі за хвилину розтрощили кафе у Києві навпроти авіаційного університету (відео)

Невідомі молодики в чорному одязі за хвилину розтрощили заклад у Солом’янському районі Києва за адресою проспект Космонавта Комарова, 16.

Про це йдеться в повідомленні у Facebook-спільноті «Київ оперативний».

Згідно із повідомленням, що було надіслано адміністрації спільноти, місцеві неодноразово скаржились на заклад.

На прикріпленому до публікації відео можна побачити, як група молодиків з молотками заходить у приміщення кафе і починає трощити меблі усередині.

Дана акція триває приблизно хвилину.