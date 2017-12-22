У Києві невідомі розгромили "наливайку" (відео)
10:06, 22 грудня 2017Інциденти
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Заклад громили невідомі громадяни у чорному.
У Києві невідомі в чорних балаклавах влаштували погром у невеликому кафе. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
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"Ще один погром нелегальної наливайки від невідомих громадян у чорному. "Контрольна закупівля", а потім повний "дестрой". Звичайно, цим мали б займатися державні службовці, але щось у них пішло не так", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на Дарницькому ринку вранці в п'ятницю, 8 грудня, знесли кілька десятків магазинів.
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