"Як після армагедону": у Києві комунальники жорстко знесли кілька десятків МАФів (фото)

У Києві на Дарницькому ринку вранці в п'ятницю, 8 грудня, знесли кілька десятків магазинів. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Паралельно також пройшли роботи з демонтажу магазинів у переході на Севастопольській площі. Там залишилися тільки п'ять магазинів.

Під час знесення магазинів ніхто не постраждав. Як пише dtp.kiev.ua, демонтаж торгових точок було здійснено комунальним підприємством "Киевблагоустрой". Відзначається, що підприємців про знесення ніхто не попередив, і вони були змушені рятувати товар прямо в процесі зносу.

Відзначимо, що деякі користувачі мережі висловилися в підтримку таких жорстких заходів. Проте більшість все ж пише, що проблему необхідно було вирішити "більш цивілізовано".

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"Посносили все по-жорсткому, деякі магазини в нішах кому заважали, не зрозуміло. Там зараз як після армагедону: дірки в люках,проводка над головою", - пише один із користувачів.

Також ресурс повідомляє, що незадоволені знесенням ринку протестувальники перекрили вулицю Бориспільську. У соцмережах пишуть, що в слідстві акції підприємців, на даній ділянці спостерігається ускладнення дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, раніше біля "Лісової" знесли торгові ряди.