У Києві родичі українських політв'язнів РФ пікетують російське посольство

У Києві під Посольством Росії в Україні родичі ув'язнених за політичними мотивами в РФ українців проводять мітинг на знак протесту проти святкування Дня працівника органів безпеки РФ, яке, за їхніми даними, проходить у приміщенні дипломатичної установи.

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Як передає кореспондент УНІАН, біля посольства, зокрема, перебувають родичі незаконно утримуваних в Росії українців Павла Гриба, Валентина Виговського та Олексія Стогнія. Учасники акції тримають в руках плакати з вимогами звільнити їхніх родичів.

За інформацією мітингувальників, святкування Дня працівника органів безпеки РФ проходить у приміщенні посольства за участю дипломатів інших держав. «Ми хочемо показати, що такі заходи, які зараз проходять в російському посольстві і на які прибувають представники інших країн, суперечать загальноприйнятим нормам всього світу. Тому ми хочемо показати цією протестною акцією, що не можуть існувати такі органи, на річниці яких сьогодні відбувається прийом у російському посольстві. Ми виражаємо цим свій протест», - сказав в коментарі УНІАН батько викраденого і незаконно утримуваного в РФ 19-річного Павла Гриба - Ігор Гриб.

Як відомо, в Росії День працівника органів безпеки відзначається 20 грудня.